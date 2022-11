Norma anti rave | lite Delmastro-Caprarica a La7 Il sottosegretario sbuffa e Caprarica non ci sta | “Ora è al governo | si abitui alle critiche”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Scontro concitato a “L’aria che tira” (La7) tra ilalla Giustizia, Andrea, e il giornalista Antoniosulla discussaconferma la versione governativa secondo cui la legge è applicata solo ai raduni e nonoccupazioni di edifici pubblici e privati, come ieri ha sostenuto il suo collega di partito Federico Mollicone. Poi mostra una certa insofferenza mentrefa il suo intervento. Il giornalista infatti critica la, sottolineando: “La totale superfluità di questa legge è dimostrata da quanto è accaduto a Modena. Non è il decreto legge che ha consentito lo sgombero pacifico e tranquillo del...

'Dubbi, ripensamenti, propositi di riscrittura anche profonda del testo nell'esame parlamentare dellarave attraversano la maggioranza e da giorni esponenti del governo e dei partiti che lo sostengono sentono l'obbligo di spiegare, chiarire, limitare l'ambito della possibile applicazione ...Altre volte, come nel caso del decreto criminalità di D'Alema e Amato o come la crociata- ...provvedimento lo illustrava però un articolo del Corriere della Sera che per sostenere la nuova...Il decreto anti-rave restringe il campo ai soli raduni di musica non autoctona No, è solo emendamento falso creato da un giornalista ...Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Prosegue il dibattito alimentato dalla norma anti-rave party contenuta nell'articolo 5 del decreto legge 162 del 2022. Tra i pomi della discordia ancora ...