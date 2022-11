NOMINE RAI | IL GRILLINO STEFANO PATUANELLI VERSO LA PRESIDENZA DELLA VIGILANZA

(Di giovedì 3 novembre 2022) Sui nomi degli ex ministri Lorenzo Guerini (Pd) e(M5s) i partiti di Enrico Letta e Giuseppe Conte hanno trovato un accordo di massima per le presidenze delle commissioni di garanzia che spettano all’opposizione: al Copasir l’ex ministroDifesa, allaRai. Resta fuori il Terzo polo, già escluso dalle vicepresidenze d’Aula: Matteo Renzi è pronto alla sfida sui Servizi segreti con la candidatura di Ettore Rosato. (Il Sole 24 Ore)

È tuttavia la Vigilanzaa poter riservare le maggiori sorprese. M5S la rivendica con Stefano Patuanelli , con Italia Viva tentata nel fare lo sgambetto e mettere - con l'ausilio di qualche ...Però dico un però: non sopporto il fatto che se lele fa la destra si parla subito di "assalto" alla, se invece le fa la sinistra sono tutti grandi professionisti. Avreste anche rotto i ...Sono 24 le poltrone da assegnare per la maggioranza di governo. Da Tremonti a Pera a Bongiorno, si lavora per far tornare gli incastri. Copasir e Vigilanza ...L’assalto alla Rai passa per Milano. Tocca Il Teatro la Scala e poi torna ... contrastare la circostanza che il ministero dei Beni culturali nomina due consiglieri di amministrazione e la Regione ...