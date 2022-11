Neuer shock | ' Ho un tumore alla pelle | mi sono già operato tre volte'

"Mi alleno sempre all'aperto - ha detto- e amo trascorrere il mio tempo libero nella natura. Per questo motivo non posso scendere a compromessi e non posso abbassare la guardia per quanto ...Il post su Instagram: "Tre volte operato per un cancro alla pelle" Manuelcompare al fianco di Angelique Kerber in quello che è il video di lancio della linea di prodotti per la cura della ...Uno dei portieri più forti della storia del calcio, il tedesco Manuel Neuer, ha sconvolto il mondo rivelando, in un video su Instagram, di essere malato, e nello specifico di avere un cancro della ...Uno dei portieri più forti della storia del calcio, il tedesco Manuel Neuer, ha sconvolto il mondo rivelando, in un video su Instagram, di essere malato, e nello specifico di avere un cancro della pal ...