“Nessuno riesce ancora a crederci” Lutto nella musica | l’artista italiano stroncato a 45 anni da un ictus

(Di giovedì 3 novembre 2022)per un’intera regione italiana: è morto il dj Roberto Lupini. L’uomo è statoda unad appena 45. L’ex rugbista era ricoverato all’ospedale di Torrette ma dopo alcuni giorni di ricovero, si è spento. Roberto era capo cantiere alla Fincantieri, insegnante di ballo ed ex atleta della Stamura. Lupini è deceduto lasciando due città, Ancona e Osimo, nello sconforto. L’uomo era un grande appassionato di blues ma anche di rock ‘n roll, vinili, rugby e ovviamente del suo lavoro alla Fincantieri. Qui era stato candidato e votato dai colleghi nelle liste della Fiom proprio per la sincerità e la trasparenza che lo hanno sempre contraddistinto. Lupini era stato tra i primi a ricoprire il ruolo di pilonesquadra della Stamura Rugby. E poi lae il ‘suo’ ...

