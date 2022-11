«Nessuna prova sulla “bomba sporca” di Kiev» L’Aiea chiude le indagini dopo le accuse di Mosca

(Di giovedì 3 novembre 2022) Delladi cui disporrebbe l’Ucraina,non avrebbe trovato alcuna traccia. L’ispezione dell’agenzia atomica dell’Onu, come riporta Sky News, avrebbe fatto emergere che non ci sono prove di «attività nucleari non dichiarate»,che sono state analizzate le tre centrali nucleari ucraine su invito della stessaledel Cremlino di un ordigno con materiale radioattivo. «La nostra valutazione tecnica e scientifica dei risultati che abbiamo finora è che non c’è alcun segno di attività e materiali nucleari non dichiarati in queste tre località», ha affermato l’Agenzia. Il 27 ottobre, il presidente russo Vladimir Putin aveva accusato l’Ucraina di aver cancellato le prove della preparazione della...

Da Palazzo Chigi rassicurano chelibertà costituzionale verrà toccata, ma si dicono aperti ... Le intercettazioni potrebbero essere sfruttate mentre il rave è in corso comein sede ...Gli ispettori nucleari non hanno trovato prove di "attività nucleari non dichiarate" in tre centrali in Ucraina. Lo ha affermato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), citata da Sky ...Finanziaria Pat. Manovra vuota senza nessuna reale programmazione. I sindacati perplessi per l’assenza di contenuti della nuova legge di stabilità. “Nessuna ...In Ucraina gli ispettori dell’ Aiea, dopo un sopralluogo, non hanno trovato prove di attività nucleari non dichiarate in tre centrali del Paese. E’ quanto ha fatto sapere l'Agenzia internazionale per ...