Agenzia ANSA

sarà destinata all'energia una somma non inferiore ai 15 miliardi. Sono previsti anche una 'manutenzione straordinaria' del Superbonus 110% e del Reddito di cittadinanza. Lo affermano ...... il governo Meloni lavora alla definizione di nuove misure, da far presumibilmente rientrare... INPS, UE, tecnici Pensioni novità oggi martedì maxicorrettiva strada in salita pensioni ... Nella manovra almeno di 15 miliardi per caro-energia - Ultima Ora 40 mila euro per l’adeguamento degli arredi nelle scuole. Un fondo per la previdenza integrativa della polizia locale, il contributo di 58 mila a un progetto da 128 mila euro cofinanziato dal fondo ...In base al quadro programmatico della Nadef che arriverà domani al consiglio dei ministri il Pil dovrebbe attestarsi nel 2023 a +0,6% (come nella previsione tendenziale del precedente esecutivo) ...