Nel centro dell' Adriatico Mossa a sorpresa | ecco cosa può salvare l' Italia subito

(Di giovedì 3 novembre 2022) "L'Europa è in ritardo sulle misure contro i rincari'energia. Ma dopo il confronto con Bruxelles saremo pronti a intervenire". Intervistato da Repubblica Adolfo Urso, ministroe Imprese e del Made in Italy, spiega i tempi ancora incerti'azione del governo sulle bollette. E dice che l'"può raddoppiare la produzione di gas in un anno": arrivando, anche attraverso le trivellazioni nel, "a diventare in futuro un Paese esportatore". Quali misure attendete da Bruxelles? "Quelle ormai definite: un tetto al prezzo del gas e il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello'elettricità. Dopo il confronto in sede europea, vareremo le nostre misure per ridurre il costo'energia". Sul fronte interno, per Urso "la ...

