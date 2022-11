Nasce InvestInLazio | Zingaretti | “Vogliamo portare qui le grandi aziende e le multinazionali che creano lavoro”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA – “nel Lazio lee leche. Già oggi siamo primi in Italia per investimenti esteri:andare avanti. Ecco perché oggiun ufficio per semplificare le procedure, attrarre gli investimenti, dare servizi dedicati e assistenza continua alleche scelgono il nostro territorio per produrre e crescere. Si chiama #. Grazie al Pnrr e alle scelte che abbiamo fatto in questi anni, siamo dentro una grande stagione di investimenti per il nostro territorio,continuare a costruire opportunità per tutte e tutti”. E’ quanto afferma sui suoi canali social il presidente della Regione Lazio, Nicola ...