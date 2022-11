Napoli | dall’Inghilterra | “Chelsea e Liverpool su Kvaratskhelia Pronti 100 milioni”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Ile ilhanno iniziato a prendere informazioni su Kvicha, attaccante dele autentico protagonista dell’inizio di stagione della squadra di Spalletti. Secondo l’Evening Standard, i blues e i reds avrebbero già mosso i primi passik. La cifra da investire, spiega il tabloid britannico, sarebbe di 86di sterline (circa 100di euro). Per il georgiano 8 gol e 10 assist in questa stagione. SportFace.

