(Di giovedì 3 novembre 2022) Avevano chiesto ilaffitti previsto dal decreto Rilancio ma tra i richiedenti c’erano un morto e diversi cittadini extracomunitari già segnalati come irreperibili sul territorio nazionale. Per questo la Guardia di Finanza di Frattamaggiore (), a valle delle indagini coordinate dalla Procura diNord, ha sequestrato oltre 23dia 29 persone. Utilizzando il nome del defunto erano stati ottenuti benefici derivanti dalper ben 138mila. Le indagini seguono operazioni analoghe, condotte a marzo e giugno, che hanno consentito di sequestrare crediti fiscali non dovuti per complessivi 880di. I soggetti individuati – residenti trae Caserta – avevano fatto richiesta ...

Il Fatto Quotidiano

L'affidamento, curato dal servizio Arredo urbano del comune di, è finalizzato ad attività di ...liberali dei mecenati potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte con l'Art, ...Idrico Integrativo, in particolare, consente di avere uno sconto in bolletta di 50 euro per ogni componente del nucleo familiare, fino ad un massimo complessivo di 200 euro, e per accedere alla ... Napoli, bonus locazione anche ai morti: scoperta una truffa da 23 milioni di euro L'esterno georgiano sta attirando l'attenzione dei top club europei. Il Napoli però lo ha già blindato e non ha intenzione di cederlo ...C’è anche una persona deceduta tra coloro, perlopiù extracomunitari risultati irreperibili sul territorio nazionale, che hanno chiesto – indebitamente – il bonus locazione: oggi, la Guardia di Finanza ...