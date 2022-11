Musica non autoctona E Calenda abbocca all' emendamento fake

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il leader di Azione scambia per autentico un fintoalla norma anti-rave circolato sui social. In rete scattano le ironie: "Ma si è reso conto che è una burla?"

Rovigo.News

... chesi riduce soltanto al giorno ma comprende anche la notte, cheva spenta ma tenuta accesa. Smettiamola con gli orari imposti, perché la notte fa parte della vita e la, come il pane,...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti"Singolarmente", i 18 singoli usciti e daperdere Stoccolma di Maëlys, moniker di Marilisa Scagliola, è il mio singolo preferito di ottobre. ... La musica non ha confini, artisti russi, ucraini ed armeni a Gaiba Dopo 188 anni di assenza, torna a Jesi l’opera “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, un grande capolavoro ed insieme una novità per il Teatro Pergolesi che nella sua storia lo ha accolto sol ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Decreto anti rave party, da Bianca Balti a Fiorello: reazioni del mondo dello spettacolo ...