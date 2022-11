Multa salata per Mediaworld | analisi della condotta commerciale scorretta

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) Brutto colpo per la nota catena di elettronica, almeno per quanto riguarda la sua divisione italiana. L’Autorità GaranteConcorrenza e del Mercato (AGCM) ha previsto una sanzione pari a 3,6 milioni di euro per Mediamarket, titolare appunto del marchioanche in Europa. Lasalatissima è stata prevista a seguito dell’accertamento di condotte commerciali scorrette praticate nei vari punti vendita. L’Antitrust ha appurato l’utilizzo di modalità di promozioni ingannevoli proprio presso i negozi fisicicome sul sito online del rivenditore. La pratica ha riguardato prodotti blasonati e molto desiderati dagli acquirenti, presentati pure in offerta, a poi venduti in abbinamento con accessori e non singolarmente. Questo tipo di strategia...