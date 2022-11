Mugnano | tentata rapina sulla circumvallazione esterna | preso un malvivente

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tentato, lungo la, a pochi passi dalla Lidl. Due malviventi, a bordo di uno scooter, hanno sfondato il finestrino di un’auto in sosta con l’intento di rubarla. Il colpo, però, non è riuscito e non è chiaro per quale motivo. A darne notizia è il portale online Terranostranews.itL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.