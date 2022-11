Moviola Rigas Fiorentina | l’episodio chiave del match

(Di giovedì 3 novembre 2022)arbitraledelvalido per la 6ª giornata di Conference 2022/23:delladeltra, valido per la 6ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Kristoffersen.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Fiorentina 0 - 0Inizio alle 16.30 Migliore in campo: a ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sintesi Fiorentina1 - 11 Inizia il match! 5 PALO ... Rigas Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Sporta Parks, il match valido per la 6ª giornata di Conference League 2022/2023 tra Rigas e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Sporta Parks, Rigas e Fiorentina ...