Movida | San Giorgio Bene Comune | “Cosa ha fatto l’amministrazione”

RaiNews

Dalle mie parti, molti di loro dormono, di notte, sotto il colonnato diPietro oppure sui ... per così dire, "costitutive" della cosiddettaromana. Stavolta l'aggressione è finita sui ......, dopo che due settimane fa l'accoltellamento di un giovane e le percosse subite da un extracomunitario a sua volta accusato di aver palpeggiato una ragazza, tra corso Garibaldi e vico... San Bernardo, la difficile convivenza tra movida e residenti Al vaglio del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica l'installazione di 16 nuove telecamere, che verranno posizionate non solo nel centro storico, una delle zone rosse ...Arrestato un artigiano di 63 anni. Trafitto un peruviano, stava litigando sotto la sua finestra Gli davano fastidio gli schiamazzi sotto la finestra. Così ha preso l'arco che aveva costruito e ha scoc ...