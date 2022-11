Moto2 | ultimo atto della sfida mondiale tra Augusto Fernandez e Ai Ogura Si decide tutto a Valencia!

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 novembre 2022) Domenica 6 novembre a Valencia si svolgerà l’del duello trae Aiper il titolo iridato in. Sta per concludersi un testa a testa estenuante, ricco di colpi di scena e alti e bassi clamorosi (sopratnelle ultime due gare) che hanno portato lo spagnolo del Team Red Bull KTM Ajo nel ruolo di leadergenerale con 9,5 punti di vantaggio sul rivale giapponese in vista del Gran Premio decisivo. Il 25enne nativo di Madrid avrebbe quindi la certezza di vincere il campionato salendo sul podio al Ricardo Tormo, mentre in caso di piazzamenti fuori dalla top3 non sarebbe più padrone del proprio destino e diventerebbe cruciale il risultato di. Il nipponico del Team Idemitsu Honda Asia, reduce ...