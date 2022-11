Mosca convoca l’ambasciatrice britannica Decine in piazza innalzano cartelli | Gb terrorista

(Di giovedì 3 novembre 2022), Deborah Bronnert, è statata oggi al ministero degli Esteri per ricevere una protesta in merito alle accuse russe su un presunto coinvolgimento di Londra nell’attacco contro il quartier generale della flotta del Mar Nero, sabato scorso, a Sebastopoli, in Crimea.è stata accolta al suo arrivo al ministero degli Esteri da alcunedi persone che innalzavanoe gridavano: “Gran Bretagna Paese”. La diplomatica è uscita dopo un colloquio di circa mezz’ora senza rilasciare dichiarazioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

