Mosca avverte Londra | ' Le vostre azioni in territorio ucraino possono portare a scenari imprevedibili'

... ha detto Patrushev in una riunione dei segretari dei Consigli di sicurezza di i paesi della Csi aPer, Kiev sta preparando una 'bomba sporca' non senza la partecipazione dell' Occidente e: 'La situazione si trasformerà in un disastro se non verrà fermata'. L' impianto nucleare di ...È quanto affermato dal ministero degli Esteri russo all’ambasciatrice britannica a Mosca, convocata oggi per ricevere una protesta in merito. Lo si legge in un comunicato del ministero. Dynamic 1 La ...La guerra in Ucraina giunge al 253esimo giorno. Il presidente Mattarella rinnova il sostegno dell'Italia a Kiev: "Mosca riporta indietro di un secolo l'orologio della storia". Il ministero della Difes ...