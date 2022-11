Morgan | clamoroso sfogo | le sue parole fanno discutere

(Di giovedì 3 novembre 2022) Personaggi Tv.Massimo Gramellini. In un’intervista radiofonica rilasciata al programma “La Zanzara”, condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani,si è scagliato ferocemente contro il famoso giornalista. Precedentemente, sul “Corriere della Sera“, Gramellini aveva discusso sull’eventualità di nominare Marco Castoldi come consulente musicale del sottosegretario Vittorio Sgarbi.ha deciso così di rispondere a tono al giornalista. (Continua…) LEGGI ANCHE: “Si è suicidato”:, il tragico annuncio a Ballando con le Stelle Ledi Massimo Gramellini suNell’editoriale per il Corriere della Sera, Massimo Gramellini ha discusso in merito all’eventualità di nominare Marco Castoldi, in arte, consulente musicale del ...

... ma se fosse confermato sarebbe abbastanza" scrive il portale di informazione - . Marco Castoldi , in arte, si prepara a fare il suo rientro, in pompa magna , a X Factor!". Il ...... ma se fosse confermato sarebbe abbastanza: Marco Castoldi, in arte, si prepara a fare il suo rientro, in pompa magna, a X Factor! Non ...Come già annunciato da Alfonso Signorini, nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 7, che andrà in onda il 3 novembre, entreranno nella Casa 6 nuovi concorrenti. I nomi non sono stati rivelati, ...X Factor 2022, Morgan potrebbe tornare come ospite: indiscrezione clamorosa Siamo ormai entrati nel vivo di questa nuova edizione di X Factor. Dopo aver ...