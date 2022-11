Moratti | da destra a sinistra | quant’è provinciale la giravolta

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nella cara vecchia contea dove da decenni vegeta chi scrive, si potevano vedere tenerissimi capolavori politici a dimensione locale. C’era ad esempio una volta, non tanto tempo fa, una anziana molto ambiziosa, sui settanta, che passava da un incarico all’altro, non mancava mai e finì per ritrovarsi assessore allo svago con il centro: organizzava trattenimenti un po’ naif, un po’ così, quell’espressione un po’ così, che abbiamo noi, che siam cresciuti al borgo, le salamelle in piazza, le bicchierate, la politica a bocca piena di stampo Cetto La Qualunque che piace in campagna e anche sulla spiaggia. DaMa poi l’idillio s’inceppò. Aveva la madama un figlio, ch’ella cresceva da madre e da mentore, politicamente lo cresceva, e intendeva lanciarlo nell’agone. A quel punto il centro, di cui ...

... la legalità non è né diné di sinistra. Il Parlamento potrà fare quello che vuole, è ...di Gasparri alla polemica che travolge il centrodestra partendo dalle dimissioni di Letiziain ...Il Pd in Lombardia non appoggera' Letiziama un nome 'di centrosinistra'. Lo ha detto Anna Ascani a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. 'Lae' una di centro -, anche se dice cose che dovrebbero preoccupare la. Noi avremo una candidatura che rappresentera' il campo del centro - sinistra. Non decido io ma penso proprio ...“Se io fossi segretario del Pd, chiamerei Letizia Moratti di corsa e le direi di andare insieme. Se il Pd avesse voglia di vincere le elezioni in Lombardia, la chiamerebbe. Ma il Pd di Letta la voglia ...Roma, 3 nov. Adnkronos) – Se in Lombardia appoggeremo Letizia Moratti La Moratti è una di centrodestra anche se dice cose che dovrebbero preoccupare la destra.