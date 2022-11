Mondiale in Qatar | lo spot della Fifa VIDEO

... come se non bastasse, ha perso nuovamente il proprio bomber Romelu Lukaku fino al 2023, con Big Rom che ora rischia di dover saltare anche ilinche inizia tra pochissime settimane. ...ILIN- 'Se l'ho segnato in agenda No quello no. Mi preparo sempre per la prossima partita. Aspetto con tanta ansia di sapere se ci sono o no. Io ho fatto tutto il possibile per far ...Lukaku vola in Belgio per curarsi: torna tra una settimana La premessa dell'esperto: "Non in campo prima di due-tre settimane" Roberto Martinez teme per Lukaku: in dubbio per il Mondiale Lukaku vola ...Sulla tua agenda hai segnato anche gli impegni in Qatar "No no, quelle no", risponde Giovanni Simeone a Radio Kiss Kiss Napoli ...