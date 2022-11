Miss Argentina e Miss Porto Rico si sono sposate

Ascolta questo articolo Le reginette di bellezza Mariana Varela e Fabiola Valentín hanno rivelato di essersi sposate . Le due reginette, che eranoPorto Rico nel 2020, hanno condiviso la notizia domenica su Instagram. ' Dopo aver deciso di mantenere la nostra relazione privata , abbiamo aperto loro le porte in un giorno ...Mariana Varela e Fabiola Valentin si sono sposate. A far notizia non è tanto l'unione arcobaleno quanto, in questo caso, il fatto che si tratti di due ex. La Varela è stata infatti(nel 2019) mentre la Valentìn è stataPorto Rico (nel 2020). Le due bellissime giovani, entrambe modelle, si erano conosciute in Thailandia nel dicembre del 2020 in occasione del ...CASERTA. C'è anche una persona deceduta tra coloro, perlopiù extracomunitari risultati irreperibili sul territorio nazionale, che hanno chiesto - indebitamente - il bonus locazione: oggi, la Guardia d ...Fabiola Valentín e Mariana Varela si sono sposate a Puerto Rico dopo una relazione di due anni. Si erano conosciute nel 2020 a Miss Grand International ...