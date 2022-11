Ministro della Salute | “alzare gli stipendi ai medici di Pronto Soccorso”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 novembre 2022) . Orazio Schillaci ha parlato anche dell’emergenza Covid In una intervista di Milena Gabanelli e Simona Ravizza per il CorriereSera, ilOrazio Schillaci ha risposto a diverse domande su quella che è la sua linea di lavoro e su cosa è urgente fare. Innanzitutto, alla domanda di chiarimenti sul reintegro deiNo Vax ha detto: «È una decisione che ho preso perché le altre categorie professionali che non si erano immunizzate sono state riammesse il 15 giugno. Poi oggi lo scenario è completamente diverso e c’è una grave carenza di organico e saranno comunque le singole direzioni sanitarie a decidere dove potranno andare a lavorare ireintegrati». La questione deiNo Vax ha detto essere “un problema deontologico che dovrebbero ...