Milan | trionfo e qualificazione agli ottavi di Champions | il Salisburgo travolto da 4 gol

(Di giovedì 3 novembre 2022) Olivier Giroud porta ildi finale dellaLeague dopo quasi dieci anni, 4-0 alospite a San Siro nell’ultima partita della fase a gironi. Il francese mette a segno una doppietta ed è il regista del gol del 2-0 messo a segno da Krunic. Nel primo tempo Giroud segna al 14? su passaggio di Tonali. Sempre Giroud raddoppia al 27? ma la rete viene annullata per fuorigioco, sprecando così l’azione in profondità di Theo Hernandez. Alla ripresa assist di testa di Giroud a Krunic che a sua volta di testa mette in rete al 46?. Firma del francese al 57?: Leao lancia dalla fascia destra un passante in area che rimpalla creando un pò di confusione davanti alla porta delma è Giroud che con un gran sinistro porta ilsul 3-0 gelando ...

