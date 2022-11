Milan | Tomori chiaro | «Sogno seconda stella e Champions»

(Di giovedì 3 novembre 2022), difensore del, fissa gli obiettivi della formazione rossonera: le dichiarazioni del centrale inglese, difensore del, ha concesso un’intervista a StarCasinò Sport. Come è stato vinto lo Scudetto dell’anno scorso? «Dopo la partita contro la Lazio è scattato qualcosa in noi: lì abbiamo capito che sì, potevamo vincerlo! Il segreto di questoè la fame, la voglia di aiutarsi sempre e vincere tutti insieme». Qual è il tuo? «Vincere lo scudetto dellae laLeague!». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

