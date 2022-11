Milan | Ibrahimovic in super forma | il centravanti si allena in palestra – FOTO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Zlatanprosegue adrsi e spera di tornare il prima possibile a disposizione di Stefano Pioli. Intanto mostra un fisico da urlo Zlatanprosegue il recupero dall’infortunio al ginocchio. Ilclasse ’81 ha postato su Twitter unadel suomento odierno in: l’attaccante è insmagliante e corre verso il ritorno. Just wait pic.twitter.com/Wj6EZEN0gv — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) November 3, 2022 il tweet. L'articolo proviene da Calcio News 24.

