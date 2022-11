Milan avanti | la Juve chiude terza | tutti i verdetti della serata di Champions League

22.54 Champions:,Juve in E. League Bastava un punto per gli ottavi, ne arrivano tre:un belliquida a S. Siro 4 - 0 il Salisburgo e prosegue la sua avventura in Champions. Subito diagonale Theo sul ...Agli austriaci di Matthias Jaissle, invece, serve una vittoria per sorpassare ile conquistare il pass per la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club, mentre ...MILANO - Poker del Milan sul Salisburgo nella sesta giornata della fase a gironi di Champions: nella prima frazione rossoneri avanti con Giroud, nella ripresa Krunic, ancora Giroud e poi Messias in pi ...Milan-Salisburgo, la cronaca con gli highlights del match decisivo di Champions League disputato a San Siro mercoledì 2 novembre ...