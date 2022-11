Migranti | Sos Med chiede assistenza a Spagna | Grecia e Francia contro blocco navale

(Di giovedì 3 novembre 2022) I giorni passano e le navi delle Ong cariche direstano bloccate in mezzo al mare al largo della Libia in acque internazionali. Sia Italia, il neo ministro dell'Interno Piantedosi ha ...

I giorni passano e le navi delle Ong cariche direstano bloccate in mezzo al mare al largo della Libia in acque internazionali. Sia Italia, ... La OngMed sulla cui nave Ocean Viking si ......governo intanto tiene banco anche la questione relativa alla "Humanity 1" la nave della Ong "... la Germania al governo Meloni: "Salvare vite" Il podcast " Cash, rave e. Grazie signora ...La ong Sos Mediterranée si è rivolta a Malta e Italia senza ricevere risposta: “Siamo di fronte a un silenzio assordante. Questo blocco in mare non è solo moralmente vergognoso, ma disattende importan ...Di Marco Galluzzo, inviato a Bruxelles Roma: dateci informazioni su chi c’è a bordo. Oggi la premier a Bruxelles, in arrivo 7,3 miliardi È la sua prima missione… Leggi ...