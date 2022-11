Mezzo secolo da Figo | l' uomo che ha reinventato il ruolo di ala destra E che all' Inter ha fatto 4 su 4

LA NAZIONE

... il prezioso tappeto di perle di Baroda composto da più di un milione edi perle, zaffiri e ... 90 profili di atleti del XX e XXI, presentati su tre piani di esposizione. Grande spazio ...Virtuoso del dribbling, fuoriclasse assoluto della banda derecha, la fascia destra, il suo territorio di caccia, il piedistallo su cui ha costruito una carriera prestigiosissima. Tecnica di base ... "Costruiamo insieme mezzo secolo di porto" Il portoghese virtuoso del dribbling, fuoriclasse e simbolo del Portogallo, festeggia il mezzo secolo. Protagonista in patria e in Spagna, lampi di classe in Serie A in chiusura di carriera ...È un'autobiografia di parole e musica, che si radica nei paesaggi dell'infanzia per sfiorare la saggezza crepuscolare dei 78 anni. Il viaggio non è cronologico, ma ...