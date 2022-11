Meteo | maltempo autunnale fino a domenica | è allerta in diverse regioni

(Di giovedì 3 novembre 2022) Si chiude definitivamente la lunga fase “estiva” a causa di un ciclone che scatenerà venti di burrasca, piogge forti e neve sulle Alpi sopra i 1300 metri. Sono in arrivo fenomeni che non vedevamo da tempo, talvolta anche di forte intensità. Solo al Sud (Isole maggiori e Calabria) resisterà una sacca calda con temperaturea 28 gradi. Ildal Nord si sposterà anche sullecentrali, soprattutto sull’area tirrenica. Acqua alta a Venezia con venti molto forti.Il weekendNel fine settimana il ciclone si porterà velocemente verso il Sud dove è previsto un forte calo delle temperature. Si tratterà solo di una tregua “fredda” perché la prossima settimana tornerà il bel tempo e il clima mite, sullemeridionali ma anche sul resto del Paese.Le previsioni di venerdì 4 novembreCielo molto nuvoloso al ...

