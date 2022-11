Meloni oggi a Bruxelles | Voce Italia in Europa sarà forte

"Definirci atlantisti - prosegue- ma non europeisti mi pare francamente un'idiozia.tutto è estremamente ideologico. Passa la vulgata che sei europeista se sei federalista . Il ...Mi auguro che la procura dicache non sono indagata'. Sit - in a Montecitorio, tensione per Santanchè "passato da onorare"all'Altare della Patria, omaggio al Milite Ignoto le foto ...(Teleborsa) - Giorgia Meloni è pronta al suo esordio internazionale a Bruxelles. La presidente del Consiglio è infatti partita per la capitale europea dove nel pomeriggio incontrerà i tre presidenti: ...Missione a Bruxelles per Giorgia Meloni, che per la prima visita all'estero da presidente del Consiglio ha scelto la capitale comunitaria. Meloni, che presiede da due anni l'Ecr, il partito dei Conser ...