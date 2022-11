Meloni incontra i vertici Ue | l’Italia vuole difendere gli interessi nazionali in Europa

(Di giovedì 3 novembre 2022) Primo banco di prova internazionale per dimostrare che il nuovo governo è disponibile a «collaborare» ma ha ben chiare priorità e ricette per affrontarle

Nella prima tappa della sua visita istituzionale a Bruxelles, il presidente del Consiglio Giorgiaha incontrato il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. sat/gtrLo sintetizza in un tweet Enrico Letta che partendo dalle prime crepe nella maggioranza per modificare il testo, chiede alla premierdi fare "un passo in più" ossia "con fierezza, ...Pesano i distinguo nella maggioranza, stretta tra le modifiche annunciate dall'ala garantista di Forza Italia e il gelo di Fratelli d'Italia che prende tempo. Il PD chiede il ritiro del decreto ...Il presidente del Consiglio era atteso a Bruxelles per i primi colloqui ufficiali con i vertici dell'Unione europea su Ucraina, energia e Pnrr ...