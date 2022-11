Meloni a Bruxelles | l' incontro con la presidente della Commissione Ue von der Leyen

La presidente del Consiglio Giorgiadove nel pomeriggio incontra i vertici delle istituzioni europee . Prima di vedere la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, la presidente della Commissione, Ursula Von ...Prima si scende a terra e che poi si tratta per la spartizione, dice la legge Sullo stesso argomento: Tutti gli imbarazzi su cuinon potrà tacere aResuscitare l'operazione Sophia ...Trasferta europea per la premier Meloni con il ministro degli Affari europei Fitto. A pranzo vede il commissario all’Economia Gentiloni, per poi incontrare la presidente dell’ Europarlamento Metsola, ...(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2022 Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bruxelles incontra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Le immagini. / Ebs Fonte: Agenzia Vista ...