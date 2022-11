Meghan e Harry | niente Natale in famiglia Clamoroso | chi non li vuole a Palazzo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non trascorreranno il prossimoa Londra con la royal family.rimarranno a Santa Barbara, in California. Ormai i rapporti fra i duchi di Sussex e re Carlo sembrano rovinati. Secondo la stampa inglese i duchi avrebbero declinato l'invito di Carlo III per diversi motivi. Il primo: sono offesi per la decisione del sovrano di lasciare fuori il secondo genito dai titoli importanti. Il Re ha infatti avocato a sé anche il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines, titolo che era di. Il secondo motivo riguarda il libro autobiografico del principe in uscita il 10 di gennaio. Forse ci saranno rivelazioni non gradite che potrebbero creare altre ombre sulla Corona. Finora il rinvio della pubblicazione per la scomparsa della regina Elisabetta aveva fatto sperare in una rivisitazione di quanto scritto e ...

