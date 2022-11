MediaWorld | multa di 3 | 6 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha irrogato una sanzione di 3,6 milioni di euro a Mediamarket per la condotta commerciale realizzata nei diversi punti vendita, distribuiti sull'intero territorio nazionale. Secondo l'Autorità, la società ha utilizzato modalità ingannevoli per promuovere alcuni prodotti, spesso presentati come in promozione - sia ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accusato Mediamarket di aver adottato pratiche commerciali scorrette, tipo promozioni "ingannevoli" in diversi punti vendita, spingendo il consumatore a spendere più del dovuto. Per questo l'Antitrust ha imposto una sanzione di 3,6 milioni di euro alla società che vende elettrodomestici e prodotti tecnologici su ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Microsoft starebbe pensando nuove possibilità di business per Windows, come ad esempio l'espansione di Windows 365 verso una platea più ampia ...