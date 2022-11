MediaWorld | multa Antitrust da 3 | 6 milioni per pubblicità ingannevole

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accusato Mediamarket di aver adottato pratiche commerciali scorrette, tipo promozioni “ingannevoli” in diversi punti vendita, spingendo il consumatore a spendere più del dovuto. Per questo l’ha imposto una sanzione di 3,6di euro alla società che vende elettrodomestici e prodotti tecnologici su tutto il territorio nazionale.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato , siglata AGCM, ha irrogato una sanzione di 3,6 milioni di euro a Mediamarket, società titolare del marchio, unaper la condotta commerciale ritenuta scorretta, messa in atto in diversi punti venditadistribuiti sull'intero territorio nazionale. Secondo l'Autorità la società di