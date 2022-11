Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2022 | podi e risultati USA e Cina al comando dopo le gare a squadre

OA Sport

...degli Europei di Roma nel. Quasi il 70 per cento dei protagonisti di questa indimenticabile estate, con in evidenza anche i brillanti risultati conseguiti a giugno e luglio aidi ......degli Europei di Roma nel. Quasi il 70 per cento dei protagonisti di questa indimenticabile estate, con in evidenza anche i brillanti risultati conseguiti a giugno e luglio aidi ... Medagliere Mondiali ginnastica artistica 2022: podi e risultati Peccato che quei Mondiali furono cancellati dagli annali ... Oltre a Celina Seghi, che con le sue medaglie ruppe il dominio di Christl Cranz, quel mondiale vide uno Zeno Colò appena ventenne che non ...Condividi Giunge un quinto posto non proprio esaltante dalla finale Mondiale a squadre di Liverpool per Manila Esposito, impegnata con la Nazionale italiana. Le azzurre hanno ottenuto il punteggio di ...