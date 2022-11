Mastella replica al veleno a Martusciello | “Solo millanteria seriale”

Leggi su anteprima24

"Pensasse a fermare Caldoro e Grimaldi, che lo hanno lasciato". Così Clemente, a margine di un appuntamento,al coordinatore regionale di Forza Italia Fulvioche nel primo pomeriggio, (leggi qui), invitava gli amministratori di 'Noi di Centro' ad aderire alla causa berlusconiana. "Se qualcuno vuole andare allo sbaraglio che andasse. A fare che? Ad aiutarea essere rieletto europarlamentare dopo che non è riuscito a farsi nominare sottosegretario?" – aggiunge il sindaco di Benevento. "Considerate le condizioni di Forza Italia, non so neanche se ce la farà– un millantatore– a essere rieletto. Insomma, non mi sembra una condizione ideale".