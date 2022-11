Martusciello e le avances ai mastelliani | “Servono amministratori lungimiranti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Dopo la fuoriuscita di Luigi Bosco, ex segretario regionale di Noi di Centro, Mastella perde anche l’assessore regionale Felice Casucci. Dopo la sconfitta della moglie alle elezioni politiche, i sindaci e glicomunali della provincia di Benevento vicini a Clemente Mastella non hanno più alcun riferimento nemmeno nel Governo della Regione Campania. In tanti stanno guardando all’area deluchiana del Partito Democratico , altri stanno intensificando i contatti con noi. Agli amici sindaci edcomunali che hanno sostenuto Mastella alle recenti consultazioni politiche rivolgo l’invito sentito a siglare un intesa politica con Forza Italia ponendo alla base del rapporto iniziative programmatiche da trasformare in realtà. Abbiamo gli esponenti istituzionali e strumenti concreti per dare risposte ...