Marò | Massimiliano Latorre chiede i danni allo Stato | scoppia il caso politico

(Di giovedì 3 novembre 2022) La richiesta di risarcimento potrebbe diventare un boomerang per il Governo. L'Avocatura dellonon sarebbe favorevole, mentre FdI ha appena depositato un disegno di legge per un Commissione di'...

La richiesta di risarcimento potrebbe diventare un boomerang per il Governo. L'Avocatura dello Stato non sarebbe favorevole, mentre FdI ha appena depositato un disegno di legge per un Commissione di'...Latorre , il fuciliere della Marina , accusato dell'omicidio di due pescatori in India,... Il caso dei due, dieci anni fa, nel febbraio del 2012, ebbe un forte impatto nell'opinione ...