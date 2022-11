Marcia della pace 2022 Antidoto in Italia e Ue alla politica della clava

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Ci aspettiamo innanzitutto un tempo clemente viste le previsioni”. C’è spazio anche per una battuta propiziatoria nella lunga chiacchierata che Raffaella Bolini, la rappresentante dell’Arci che sta tenendo le redini dell’organizzazionegrande manifestazione diche si terrà sabato 5 novembre, concede a La Notizia. “Al di là delle battute, ci aspettiamo una grande partecipazione, perché siamo certi di una cosa”. Cosa? Avvertiamo che una grande fetta dini ha esigenza di tornare in piazza, specie in questo periodo di conflitto. Dal primo giornoguerra tra Russia e Ucraina la maggior parte delle persone, contrariamente a quello che si crede, pensa che l’debba essere partesoluzione al problema, e non ...

... un grande convegno per il cinquantesimo anniversariolegge sull'obiezione di coscienza a Gravina di Puglia e unaper la pace che si terrà il 31 dicembre nella vicina Altamura. "La ...... la Cina aveva lanciato per portare in orbita Mengtian , il terzo e ultimo tronconesua Stazione Spaziale. Come consuetudine, lo stadio centrale del vettore Lungautilizzato verrà ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lavori Il cantiere, che durerà fino a venerdì 18, prevede la chiusura temporanea di un tratto di strada compreso tra il chilometro 19,400 e 19,900, in entrambi i sensi di marcia a intervalli di 20 min ...