Maratona New York 2022 | le favorite E’ sempre Etiopia contro Kenya ma la sorpresa potrebbe arrivare da Israele

Cresce l'attesa per ladiYork, giunta alla sua edizione numero 51. Si parte nel pomeriggio di domenica e per l'Italia i riflettori sono tutti puntati su Daniele Meucci , alla sua terza uscita dell'anno sui 42,...... prima di stabilire nel 2018 a Londra il record personale di 2h04'49" e chiudere la sua primadiYork in 2h06'01". Nel 2020 ha vinto a Londra in 2h05'41, lo scorso anno è stato sesto a ...Cresce l’attesa per la Maratona di New York, giunta alla sua edizione numero 51. Si parte nel pomeriggio di domenica e per l’Italia i riflettori sono tutti puntati su Daniele Meucci, alla sua terza ...Dal ponte di Verrazzano fino a Central Park, è il mito della maratona di New York che celebra la sua edizione n. 51, nel pomeriggio italiano di domenica, con una marea di cinquantamila runners attesi ...