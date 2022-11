Manchester United | Van de Beek | «Ho un obiettivo dopo il mio ritorno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Donny Van de, centrocampista del, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese Donny Van deha parlato così ai canali ufficiali del. LE PAROLE – «Essere infortunati è sempre la cosa più difficile per un giocatore. Vuoi stare in campo, vuoi sentire l’erba ed è un momento difficile se sei infortunato. Sono felice di essere tornato e ora devo rimanere il più in forma possibile per aiutare la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.