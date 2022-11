(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma 3 novembre 2022 "Giorgiasi presenta per la prima volta incon ildadelle prime misure del suo Governo, apertura ai no vax, l'aumento al tetto del contante,...

Tiscali Notizie

Roma 3 novembre 2022 "Giorgiasi presenta per la prima volta in Europa con il pessimo biglietto da visita delle prime ... Lo ha dichiarato SimonaSenatrice del Partito Democratico uscendo ...... Simona, che ha detto di voler costruire un campo che sia "figlio del centrosinistra". Il punto " Scontro Roma - Berlino sulle Ong, la Germania al governo: "Salvare vite" Il podcast " ... Malpezzi: Meloni in Europa con il pessimo biglietto da visita della riforma che punisce chi dissente (Agenzia Vista) Roma 3 novembre 2022 “Giorgia Meloni si presenta per la prima volta in Europa ... Lo ha dichiarato Simona Malpezzi Senatrice del Partito Democratico uscendo da Palazzo Madama a Roma.Sul decreto anti-rave, Meloni: «Fiera della norma». Letta: «Mette in discussione la libertà dei cittadini di manifestare». Nordio: «Non incide sulla libertà ...