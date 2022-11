Maldini | “Rinnovo Pioli fino al 2025 a prescindere dalla Champions” | VIDEO

TUTTO mercato WEB

Proprio per dare stabilità totale al progetto e non trascurare nessun dettaglio in vista di questa sfida decisiva,aveva deciso di annunciare ilcontrattuale di Stefano Pioli proprio ...Il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo, parla dopo il passaggio agli ottavi dei ... "Il rinnovo di Pioli a prescindere dalla Champions". Rivedi Maldini post Milan-Salisburgo Festeggiata la qualificazione, Maldini e Massara tornano a lavorare sulla questione rinnovi, dove sono molto vicini all’accordo con un big in attacco. Si tratta di Olivier Giroud, il mattatore della ...Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini gioisce per la qualificazione agli ottavi ma mantiene i piedi per terra. Paolo Maldini ha commentato il superamento del girone di Champions Leagu ...