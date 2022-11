«L’uscita di Fabian Ruiz per infortunio ha penalizzato il Psg»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’Equipe intervista l’ex difensore del Psg, Éric Rabesandratana, per avere da lui un commento su Juventus-Psg. Secondo l’ora consulente del France Bleu Paris, non ci sono dubbi:diperha cambiato la partita a sfavore dei francesi. La vittoria del Psg è meritata, dichiara, perché la squadra di Galtier è riuscita a segnare due gol alla Juventus, che le ha creato non pochi problemi, ma il gioco è ancora carente. «Quello che il Psg ha prodotto in termini di gioco, azioni, pericolo, è macchinoso. Lo spiego con l’assenza di Neymar. Lui è il legame che ci può essere tra Messi, Mbappe e anche gli altri. La sua assenza è dannosa, è lì che vedi che ha una grande importanza nell’espressione collettiva». Su: «di ...