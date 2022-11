Lukaku vola in Belgio | addio Fantacalcio | ma a rischio è anche il Mondiale

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Romeluto in. L’attaccante dell’Inter non è ancora al meglio dopo il lungo infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione e la cui ricaduta rischia di avere un effetto potenzialmente letale. L’attaccante dell’Inter proseguirà nel suo paese natale le terapie del caso (effettuando eventuali corsette leggere) per smaltire in fretta il risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Nonostante aleggi un certo ottimismo di fondo per la sua convocazione,non avrebbe alcuna certezza sul fatto da qui a 20 giorni possa essere arruolabile per l’esordio contro il Canada. Anzi, ad oggi sarebbe più corretto considerare il centravanti out per l’esordio deled in dubbio per le successive partite: da qui ...

in Belgio per curarsi: torna tra una settimana . La premessa dell'esperto: "Non in campo prima di due - tre settimane" . Roberto Martinez teme per: in dubbio per il Mondiale . ...Il belgain Belgio per un consulto, lavora per esserci al mondiale ma Inzaghi lo avrà solo nel 2023. Intanto Brozovic avvicina il rientro ma resta in ...Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - Romelu Lukaku è volato in Belgio. L'attaccante dell'Inter non è ancora al meglio dopo il lungo infortunio che lo ...L'Inter affronta il derby d'Italia con la Juventus senza Lukaku, volato in Belgio per curarsi. Big Rom tiene in ansia anche il Belgio in vista del Mondiale, al quale però punta ancora.