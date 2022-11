Ludovica Pagani in versione sexy incanta e diverte i fan | “Scorri per scoprire…”

Tuttosport

Con Mara Spatoliatore , la nostra Talent Director , gestiamo molti talent, comee il suo 'Casa' , online su YouTube, spazio in cui intervista diversi personaggi; Chiara Carcano ...... oltre ad alcuni dipendenti del club e gli amici storici ed ex compagni (come Marco Amelia), il fratello Manuel e la fidanzata. Una festa spettacolare con tema dominante il colore ... Ludovica Pagani nipote d'oro, vola con la nonna a Lourdes! Ludovica Pagani incanta e diverte i suoi follower. La sexy modella su Instagram ha scritto: "Scorri per vedere la mia vera personalità" ...Ieri sera Stephan El Shaarawy ha festeggiato i trent’anni appena compiuti. Presenti gran parte dei giallorossi Stephan El Shaarawy ha festeggiato i suoi 30 anni con una mega festa alla “Lanterna“, nel ...