Luciano Punzo | chi è l’ex fidanzata Valeria Iacomino | “Siamo legati da nostra figlia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 novembre 2022)è un modello pugliese di 28 anni. È nato infatti a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli il 26 marzo 1994 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Delle sue misure si conosce solo l’altezza: 188 cm. Non si hanno molte informazioni sulla sua infanzia ma sappiamo che è molto legato alla madre e torna sempre nella sua città natale quando non è in giro per lavoro Come modelloha posato per diversi shooting fotografici con note influencer come Antonella Fiordelisi e Taylor Mega. Sempre come modello ha posato per la campagna pubblicitaria legata al marchio Adalet, di Fabrizio Corona. Nel mondo dello spettacolo il debutto avviene prima con la vittoria a Mister Italia nel 2017 e poi con Pechino Express del 2020 in coppia con Gennaro Lillio, ...