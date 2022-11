Luciano Punzo al GF Vip da single? Manuela Carriero sarà il “jolly” da giocare in Casa | il motivo

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 3 novembre 2022)al Grande Fratello Vip. Dopo mesi di tira e molla con l’ex fidanzata, il modello campano è pronto ad entrare in gioco creando “siparietti” degni di nota.al GF Vip dail “” Ex Mister Italia, modello e tentatore dell’ottava edizione di Temptation Island (dove... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.